У Китаї заарештували підозрюваних у крадіжці 80 яєць динозаврів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Китайська поліція заарештувала чотирьох підозрюваних у крадіжці 80 скам’янілих яєць динозаврів на сході країни, передає УНН з посиланням на ВВС.
За даними прокуратури, один з підозрюваних на прізвище Ван прийшов до колекціонера скам’янілостей з провінції Чжецзян, видаючи себе за потенційного покупця.
Увечері 9 січня Ван з трьома спільниками втік з яйцями динозаврів в Шанхай. Викрадачі поділили здобич між собою.
Ван забрав 27 яєць в свій будинок у провінції Хейлунцзян, де їх і виявила поліція під час обшуку. Понад півсотні яєць поки що не знайдені.