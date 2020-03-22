В Китае уже три дня не фиксируется новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Китае уже третий день подряд не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом на территории страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
В то же время отмечен 41 новый случай коронавирусной инфекции, привезенной гражданами из-за рубежа. А в провинции Хубэй, где началась пандемия, от последствий заражения SARS-CoV-2 умерли еще 7 человек, сообщили органы здравоохранения КНР в субботу, 21 марта.
Официальные данные по коронавирусу в КНР демонстрируют тенденцию к снижению уже на протяжении нескольких недель. В материковом Китае вирусом SARS-CoV-2 заразились более 81 тысячи человек, 3255 из них скончались.
В Китае, однако, опасаются второй волны эпидемии из-за инфицированных граждан, возвращающихся из-за границы. К 21 марта число пациентов, заразившихся за пределами Китая, увеличилось до 269.
Напомним, Китай оправляется от экономического шока из-за COVID-19, однако риски остаются.