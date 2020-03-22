У Китаї вже три дні не фіксуються нові випадки коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Китаї вже третій день поспіль не зареєстровано жодного нового випадку зараження коронавірусом на території країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
У той же час відзначено 41 новий випадок коронавірусної інфекції, привезеної громадянами з-за кордону. А в провінції Хубей, де почалася пандемія, від наслідків зараження SARS-CoV-2 померли ще 7 осіб, повідомили органи охорони здоров'я КНР в суботу, 21 березня.
Офіційні дані по коронавірус в КНР демонструють тенденцію до зниження вже протягом декількох тижнів. У материковому Китаї вірусом SARS-CoV-2 заразилися понад 81 тисячі осіб, 3255 з них померли.
У Китаї, однак, побоюються другої хвилі епідемії через інфікованих громадян, які повертаються з-за кордону. До 21 березня кількість пацієнтів, які заразилися за межами Китаю, збільшилася до 269.
Нагадаємо, Китай оговтується від економічного шоку через COVID-19, проте ризики залишаються.