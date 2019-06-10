В Китае в результате ливня погибли семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. На востоке и юге Китая в результате проливных дождей погибли семь человек, сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
"По меньшей мере семь человек погибли, тысячи эвакуированы в результате проливных дождей, которые вызвали наводнения и разрушили дома", - говорится в сообщении.
В восточной провинции Цзянси погибли шесть человек, одного человека считают пропавшим без вести.
На юге в Гуанси-Чжуанском районе погиб один человек, пятеро получили ранения, и четверо числятся пропавшими.
Всего в уезде Цюаньчжоу, в результате ливня и наводнения пострадало более 180 000 жителей. Уровень воды превысил критическую отметку в 110 водоемах.
Согласно прогнозу метеоцентра, в течение 24 часов количество осадков достигнет 24см.
Как сообщалось ранее, в Украине ожидается повышение уровня воды в реках.