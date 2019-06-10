В Китае в результате ливня погибли семь человек

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 27246 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 108551 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106348 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134715 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143329 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129516 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129972 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131189 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153315 просмотра

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В Китае в результате ливня погибли семь человек

В Китае в результате ливня погибли семь человек

Киев  •  УНН

 • 8523 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. На востоке и юге Китая в результате проливных дождей погибли семь человек, сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

"По меньшей мере семь человек погибли, тысячи эвакуированы в результате проливных дождей, которые вызвали наводнения и разрушили дома", - говорится в сообщении.

В восточной провинции Цзянси погибли шесть человек, одного человека считают пропавшим без вести.

На юге в Гуанси-Чжуанском районе погиб один человек, пятеро получили ранения, и четверо числятся пропавшими.
Всего в уезде Цюаньчжоу, в результате ливня и наводнения пострадало более 180 000 жителей. Уровень воды превысил критическую отметку в 110 водоемах.

Согласно прогнозу метеоцентра, в течение 24 часов количество осадков достигнет 24см.

Как сообщалось ранее, в Украине ожидается повышение уровня воды в реках.

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