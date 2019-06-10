У Китаї внаслідок зливи загинуло семеро осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. На сході та півдні Китаю внаслідок проливних дощів загинуло семеро осіб, повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
"Щонайменше семеро осіб загинуло, тисячі евакуйовано в результаті проливних дощів, котрі викликали повені і зруйнували будинки", - йдеться в повідомленні.
В східній провінції Цзянсі загинуло шестеро людей, одну особу вважають зниклою безвісти.
На півдні в Гуансі-Чжуанському районі загинула одна особа, п'ятеро отримали поранення, та четверо вважають зниклими.
Загалом в повіті Цюаньчжоу, внаслідок зливи та повеней постраждало понад 180 тисяч жителів. Рівень води перевищив критичну позначку в 110 водоймах.
Згідно з прогнозом метеоцентру, протягом 24-х годин кількість опадів досягне 24см.
Як повідомлялось раніше, в Україні очікується підвищення рівня води у річках.