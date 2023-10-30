В Китае выдали лицензию на коммерческие полеты для первого в мире летающего такси
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УНН. Управление гражданской авиации Китая выдало сертификат на эксплуатацию и разрешение на полеты без пилота на борту. Об этом пишет The Economist, передает УНН.
Детали
Самолет eh216-s произведен компанией EHang, базирующейся в Гуандуне. Он напоминает увеличенный потребительский дрон с пассажирским пузырем, установленным сверху.
Движение обеспечивается 16 небольшими роторами, установленными на концах восьми кронштейнов, которые складываются, когда устройство не используется, что позволяет ему парковаться в небольших помещениях.
Компания EHang уже создала завод для серийного производства самолетов. Фирма надеется, что экскурсионные полеты в Гуандуне могут начаться к концу года.
Запас хода eh216-s составляет около 30 километров, а скорость – до 130 километров в час.
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