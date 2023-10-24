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Перехід до чистої енергії у світі неможливо зупинити - МЕА

Київ • УНН

 • 173430 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Світ «нестримно» переходить до відновлюваних джерел енергії, до 2030 року мають відбутися кардинальні зміни. Про це заявило Міжнародне енергетичне агентство (IEA) у щорічному прогнозі щодо світових енергетичних ринків, передає УНН з посиланням на BBC.

Перехід до чистої енергії у світі неможливо зупинити - МЕА

Деталі

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що до 2030 року відновлювані джерела енергії будуть забезпечувати половину світової електроенергії. У 2030 році частка викопного палива може скоротитися з нинішніх 80 відсотків до 73 відсотків із подальшою тенденцією до зниження. При цьому попереджається, що поступове скорочення використання викопного палива відбувається недостатньо швидко. Викиди все ще занадто високі, щоб запобігти підвищенню температури вище ключового порогу в 1,5C.

Цитата

«Перехід до чистої енергії відбувається в усьому світі, і його неможливо зупинити. Це не питання «якщо», це лише питання «як скоро» – і чим швидше, тим краще для всіх нас», – заявив виконавчий директор IEA Фатіх Бірол.

У доповіді визнається, що нафта і газ продовжуватимуть відігравати важливу роль у світовій економіці і що збереження інвестицій є «важливим». Але було сказано, що наразі поточний рівень фінансування вдвічі перевищує той, який повинен бути.

«Уряди, компанії та інвестори повинні підтримувати перехід на чисту енергію, а не перешкоджати їм», — зазначив Фатіх Бірол.

Разом з тим, кліматична загроза, як і раніше доволі актуальна.

За даними енергетичного агентства, кліматична мета обмеження глобального потепління до 1,5 градусів не була б досягнута за нинішньої світової енергетичної політики. Необхідно потроєння швидкості впровадження відновлюваної, чистої енергії. В іншому випадку, потепління в 21 столітті, ймовірно, буде ближче до 2,4 градуса, зазначає DW.

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