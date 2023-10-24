Переход к чистой энергии в мире невозможно остановить - МЭА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Мир «стремительно» переходит к возобновляемым источникам энергии, к 2030 году должны произойти кардинальные изменения. Об этом заявило Международное энергетическое агентство (IEA) в ежегодном прогнозе по мировым энергетическим рынкам, передает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2030 году возобновляемые источники энергии будут обеспечивать половину мировой электроэнергии. В 2030 году доля ископаемого топлива может сократиться с нынешних 80 процентов до 73 процентов с последующей тенденцией к снижению. При этом предупреждается, что постепенное сокращение использования ископаемого топлива происходит недостаточно быстро. Выбросы все еще слишком высоки, чтобы предотвратить повышение температуры выше ключевого порога в 1,5C.
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«Переход к чистой энергии происходит во всем мире, и его невозможно остановить. Это не вопрос «если», это лишь вопрос «как скоро» – и чем быстрее, тем лучше для всех нас», – заявил исполнительный директор IEA Фатих Бирол.
В докладе признается, что нефть и газ будут продолжать играть важную роль в мировой экономике и что сохранение инвестиций является «важным». Но было сказано, что в настоящее время текущий уровень финансирования вдвое превышает тот, который должен быть.
«Правительства, компании и инвесторы должны поддерживать переход на чистую энергию, а не препятствовать им», - отметил Фатих Бирол.
Вместе с тем, климатическая угроза по-прежнему довольно актуальна.
По данным энергетического агентства, климатическая цель ограничения глобального потепления до 1,5 градусов не была бы достигнута при нынешней мировой энергетической политике. Необходимо утроение скорости внедрения возобновляемой, чистой энергии. В противном случае, потепление в 21 веке, вероятно, будет ближе к 2,4 градуса, отмечает DW.
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