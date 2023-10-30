У Китаї видали ліцензію на комерційні польоти для першого у світі літаючого таксі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Адміністрація цивільної авіації Китаю видав сертифікат на експлуатацію та дозвіл на польоти без пілота на борту. Про це пише The Economist, передає УНН.
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Літак eh216-s виготовлений компанією EHang, що базується в Гуандуні. Він нагадує збільшений споживчий дрон з пасажирською бульбашкою, встановленою зверху.
Рух забезпечують 16 невеликих роторів, встановлених на кінчиках восьми кронштейнів, які складаються, коли апарат не використовується, що дозволяє йому паркуватися в невеликих приміщеннях.
Компанія EHang вже створила завод для серійного виробництва літальних апаратів. Фірма сподівається, що екскурсійні польоти в Гуандуні можуть розпочатися до кінця року.
Запас ходу eh216-s становить близько 30 кілометрів, а швидкість – до 130 кілометрів на годину.
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