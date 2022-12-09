В Китае ученые разработали бесконтактный метод мониторинга ЭКГ

Детали

Ученые из Университета науки и технологий Китая разработали радарную систему миллиметрового диапазона для бесконтактного измерения механической активности сердца и восстановления ЭКГ.

Они предложили ряд алгоритмов обработки сигналов для извлечения 4-D сердечных движений из радиочастотных сигналов. Результаты экспериментов показали, что бесконтактные измерения ЭКГ достигли точности определения времени сердечных электрических событий со средней погрешностью менее 14 миллисекунд, тогда как точность морфологической медианы достигла 90%.

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