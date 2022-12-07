Apple відклала запуск безпілотних автомобілів до 2026 року - ЗМІ

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Автомобільний проект, названий у компанії Titan, перебував у підвішеному стані протягом останніх кількох місяців, оскільки керівники Apple стикалися з реальністю, що її бачення повністю автономного транспортного засобу — без керма чи педалей — неможливе з поточними технологіями.

За словами людей, які побажали залишитися невідомими, оскільки інформація є приватною, компанія планує створити менш амбітний дизайн, який включатиме кермо та педалі та підтримуватиме лише повну автономність на автомагістралях.

Останні зміни підкреслюють складність, з якою стикається Apple, виходячи на абсолютно нову категорію продуктів і долаючи технологічні перешкоди, які завдали шкоди деяким із найбільших компаній світу. Секретний проект, який триває роками, має на меті дати Apple ще одне велике джерело грошей, але він також може перевірити межі можливостей виробника iPhone.

Наразі Apple планує розробити транспортний засіб, який дозволить водіям виконувати інші завдання — скажімо, дивитися фільм чи грати в гру — на автостраді та отримувати сповіщення з достатнім часом, щоб перейти на ручне керування, якщо вони виїжджають на міські вулиці чи стикаються з поганою погодою. Компанія обговорювала запуск цієї функції спочатку в Північній Америці, а потім її вдосконалення та розширення з часом.

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