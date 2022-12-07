Apple отложила запуск беспилотных автомобилей до 2026 года - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Apple Inc. сократила амбициозные планы автономного управления для будущего электромобиля и отложила целевую дату запуска автомобиля примерно на год до 2026 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, передает УНН.
Детали
Автомобильный проект, получивший внутри компании название Titan, последние несколько месяцев находился в подвешенном состоянии, поскольку руководители Apple столкнулись с реальностью, что их видение полностью автономного транспортного средства — без руля и педалей — неосуществимо с современными технологиями.
Со значительным сдвигом для проекта компания теперь планирует менее амбициозный дизайн, который будет включать в себя рулевое колесо и педали и поддерживать только полностью автономные возможности на автомагистралях.
Последние изменения подчеркивают трудности, с которыми сталкивается Apple при продвижении совершенно новой категории продуктов и преодолении технологических препятствий, с которыми сталкиваются некоторые из крупнейших компаний мира. Секретный проект, реализуемый в течение многих лет, призван предоставить Apple еще один крупный источник дохода, но он также может проверить пределы возможностей производителя iPhone.
Apple в настоящее время планирует разработать автомобиль, который позволит водителям выполнять другие задачи — например, смотреть фильм или играть в игру — на автостраде и получать достаточно времени для переключения на ручное управление, если они выезжают на городские улицы или сталкиваются с плохой погодой. Компания обсудила первоначальный запуск этой функции в Северной Америке, а затем ее улучшение и расширение с течением времени.
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