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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 21219 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 53989 перегляди

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У Китаї вчені розробили безконтактний метод моніторингу ЕКГ

У Китаї вчені розробили безконтактний метод моніторингу ЕКГ

Київ • УНН

 • 911445 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Китайські вчені розробили метод моніторингу електрокардіограми (ЕКГ), який не потребує застосування електрода чи зняття одягу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Деталі

Вчені з Університету науки і технологій Китаю розробили радарну систему міліметрового діапазону для безконтактного вимірювання механічної активності серця та відновлення ЕКГ.

Вони запропонували низку алгоритмів обробки сигналів для вилучення 4-D серцевих рухів із радіочастотних сигналів. Результати експериментів показали, що безконтактні вимірювання ЕКГ досягли точності визначення часу серцевих електричних подій із середньою похибкою менше 14 мілісекунд, тоді як точність морфологічної медіани досягла 90%.

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