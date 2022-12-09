У Китаї вчені розробили безконтактний метод моніторингу ЕКГ

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Вчені з Університету науки і технологій Китаю розробили радарну систему міліметрового діапазону для безконтактного вимірювання механічної активності серця та відновлення ЕКГ.

Вони запропонували низку алгоритмів обробки сигналів для вилучення 4-D серцевих рухів із радіочастотних сигналів. Результати експериментів показали, що безконтактні вимірювання ЕКГ досягли точності визначення часу серцевих електричних подій із середньою похибкою менше 14 мілісекунд, тоді як точність морфологічної медіани досягла 90%.

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