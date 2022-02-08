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В Китае студент создал электрическую версию “Бэтмобиля”

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. Студент из Китая Нгуен Дак Чунг вместе с командой дизайнеров, архитекторов, механиков и инженеров создал электрическую копию “Бэтмобиля”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The FPS Review.

Детали

Он вместе с командой дизайнеров, воссоздал Tumbler из трилогии фильмов Кристофера Нолана.

Транспортное средство весит менее 600 кг и имеет уникальные функции.

Гак Чунг рассказал, что выбрал Tumbler среди всех “Бэтмобилей”, потому что он выглядит “утилитарно и напоминает танк”. Он остался под большим впечатлением после просмотра трилогии фильмов.

Отмечается, что для разработки использовались композит, сталь и углеродное волокно, а отдельные части авто напечатали на 3D-принтере.

Копия работает на электричестве, максимальная скорость составляет 104 км/ч. Также он оснащен автоматическими гидравлическими дверями с дистанционным управлением и четырьмя тактическими камерами для 360-градусного обзора. В интерьере установлены два сиденья для водителя и пассажира.

Напомним

В США строят трассу, которая будет заряжать электромобили во время движения.

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