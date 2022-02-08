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The New York Times

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Шахед-136

У Китаї студент створив електричну версію “Бетмобіля”

У Китаї студент створив електричну версію “Бетмобіля”

Київ • УНН

 • 13739 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Студент з Китаю Нгуен Дак Чунг разом із командою дизайнерів, архітекторів, механіків та інженерів створив електричну копію “Бетмобіля”. Про це повідомляє УНН з посиланням на The FPS Review.

Деталі

Він разом з командою дизайнерів, відтворив Tumbler з трилогії фільмів Крістофера Нолана.

Транспортний засіб важить менше ніж 600 кг та має унікальні функції.

Дак Чунг розповів, що вибрав Tumbler серед усіх “Бетмобілів”, тому що він виглядає “утилітарно і нагадує танк”. Він залишився під великим враженням після перегляду трилогії фільмів.

Зазначається, що для розробки використовувалися композит, сталь та вуглецеве волокно, а окремі частини авто надрукували на 3D-принтері.

Копія працює на електриці, максимальна швидкість становить 104 км/год. Також він оснащений автоматичними гідравлічними дверима з дистанційним керуванням і чотирма тактичними камерами для 360-градусного огляду. В інтер’єрі встановлені два сидіння для водія та пасажира.

Нагадаємо 

У США будують трасу, яка заряджатиме електромобілі під час руху.

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