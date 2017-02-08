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В Китае построят башни, полностью покрытые зеленью

Киев • УНН

 • 43569 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В бывшей столице Китая, портовом городе Нанкин, построят две многоэтажки, полностью покрытые растительностью для решения проблем с выбросом парниковых газов в атмосферу, передает УНН со ссылкой на британское издание The Dailymail.

В Китае построят башни, полностью покрытые зеленью

Здания, покрытые деревьями и кустами, будут иметь название "Зеленые башни Нанкина", в которых будут находиться отель и офисные помещения.

Концепт новостроек рассчитан на то, что они будут иметь достаточное количество зеленых насаждений, чтобы поглотить 25 тонн углекислого газа в год и производить около 60 кг кислорода в день, который очищает воздух в городе. В проекте заявлено, что на зданиях будет высажено около 1 100 деревьев и 2 500 растений на каскаде, что в итоге, будет покрывать около 20 тыс. квадратных метров обоих зданий.

Первое здание будет иметь высоту 183 метра. С 8-го по 35-й этажи в здании будут находиться офисы. Также, в этом здании планируется расположить музей и школу ландшафтной архитектуры. На крыше будет находиться ночной клуб.

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Вторая многоэтажка будет ниже, и будет иметь высоту около 108 метров. В этом здании будет гостиница Hyatt с бассейном на крыше. Отель будет иметь 247 номеров.

Завершить строительство "Зеленых башен Нанкина" планируется в 2018 году. Автором проекта стал итальянский архитектор Стефано Боэри, который уже занимался подобными работами в Милане (Италия) и в городе Лозанн (Швейцария).

У проектировщиков есть идея построить подобные здания в других городах Китая, таких как Шицзячжуан, Лючжоу, Гуйчжоу, Шанхай и Чунцин.

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