У Китаї побудують вежі, повністю покриті зеленню
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У колишній столиці Китаю, портовому місті Нанкін, побудують дві багатоповерхівки, повністю покриті рослинністю задля вирішення проблем з викидом парникових газів в атмосферу, передає УНН з посиланням на британське видання The Dailymail.
Будівлі, покриті деревами і кущами, матимуть назву “Зелені вежі Нанкін”, в яких будуть знаходитися готель і офісні приміщення.
Концепт новобудов розрахований на те, що вони матимуть достатню кількість зелених насаджень, аби поглинути 25 тонн вуглекислого газу на рік і виробляти близько 60 кг кисню за день, що очистить повітря у місті. У проекті заявлено, що на будівлях буде висаджено близько 1100 дерев та 2500 рослин на каскаді, що в підсумку, буде покривати близько 20 тис. квадратних метрів обох будівель.
Перша будівля матиме висоту 183 метри. З 8-го до 35-го поверху в будівлі будуть знаходитися офіси. Також, в цій будівлі планується розташуватися музей і школа ландшафтної архітектури. На даху знаходитемиться нічний клуб.
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Друга багатоповерхівка буде нижчою, і матиме висоту близько 108 метрів. У цій будівлі буде готель Hyatt з басейном на даху. Готель матиме 247 номерів.
Завершити будівництво “Зелених веж Нанкін” планується у 2018 році. Автором проекту став італійський архітектор Стефано Боері, який вже займався подібними роботами в Мілані (Італія) і в місті Лозанн (Швейцарія).
У проектувальників є ідея побудувати подібні будівлі в інших містах Китаю, таких як Шицзячжуан, Лючжоу, Гуйчжоу, Шанхай і Чунцин.