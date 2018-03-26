В Китае построят самолет-пчелу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Китайские специалисты разрабатывают летательный аппарат изменяемой конфигурации, вдохновившись строением пчел. Об этом рассказали в Китайском НИИ ракетных технологий CALT, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
"Мы черпали вдохновение в строении брюшка пчел, которое позволяет им свободно сгибаться и контролировать направление полета", - рассказал конструктор Ху Готунь.
По словам Ху Готуня, аэрокосмический летательный аппарат, который будет вылетать за пределы атмосферы, при обратном вхождении в атмосферу будет временно переходить в режим инерционного парения.
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На основании гибкого строения пчелиного брюшка специалисты CALT разработали носовой обтекатель, который меняется на разных стадиях полета.
В ходе испытаний они обнаружили, что изменяющийся носовой обтекатель позволяет снизить аэродинамическое сопротивление более чем на 20 процентов.
"Снижение аэродинамического сопротивления позволяет повысить эффективность использования топлива, что в свою очередь имеет большое значение для коммерческого аэрокосмического рынка", - отметил Ху Готунь.