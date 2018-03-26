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У Китаї побудують літак-бджолу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Китайські фахівці розробляють літальний апарат змінюваної конфігурації, надихнувшись будовою бджіл. Про це розповіли в Китайському НДІ ракетних технологій CALT, передає УНН з посиланням на Xinhua.

"Ми черпали натхнення в будові черевця бджіл, яке дозволяє їм вільно згинатися і контролювати напрям польоту", - розповів конструктор Ху Готун.

За його словами, аерокосмічний літальний апарат, який буде вилітати за межі атмосфери, при зворотному входженні в атмосферу буде тимчасово переходити в режим інерційного ширяння.

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На підставі гнучкої будови бджолиного черевця фахівці CALT розробили носовий обтічник, який змінюється на різних стадіях польоту.

В ході випробувань вони виявили, що змінюється носовий обтічник дозволяє знизити аеродинамічний опір більш ніж на 20 відсотків.

"Зниження аеродинамічного опору дозволяє підвищити ефективність використання палива, що в свою чергу має велике значення для комерційного аерокосмічного ринку", - зазначив Ху Готун.

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