У Китаї побудують літак-бджолу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Китайські фахівці розробляють літальний апарат змінюваної конфігурації, надихнувшись будовою бджіл. Про це розповіли в Китайському НДІ ракетних технологій CALT, передає УНН з посиланням на Xinhua.
"Ми черпали натхнення в будові черевця бджіл, яке дозволяє їм вільно згинатися і контролювати напрям польоту", - розповів конструктор Ху Готун.
За його словами, аерокосмічний літальний апарат, який буде вилітати за межі атмосфери, при зворотному входженні в атмосферу буде тимчасово переходити в режим інерційного ширяння.
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На підставі гнучкої будови бджолиного черевця фахівці CALT розробили носовий обтічник, який змінюється на різних стадіях польоту.
В ході випробувань вони виявили, що змінюється носовий обтічник дозволяє знизити аеродинамічний опір більш ніж на 20 відсотків.
"Зниження аеродинамічного опору дозволяє підвищити ефективність використання палива, що в свою чергу має велике значення для комерційного аерокосмічного ринку", - зазначив Ху Готун.