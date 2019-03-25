В Китае неизвестный устроил стрельбу, пятеро погибших

Бюро общественной безопасности округа Кайлу (район Внутренней Монголии в Китае), сообщил, что неизвестный застрелил пять человек, после чего его задержала полиция.

О других пострадавших бюро не сообщало.

По данным издания, преступления с использованием оружия редко встречаются в Китае, где владение огнестрельным оружием почти полностью запрещено. Однако, оружие можно приобрести на черном рынке через онлайн-дилеров.

Только в 2014 году были введены положения, которые предусматривают, что сотрудники полиции могут носить оружие. К этому китайская полиция была безоружной.

Напомним, в Нидерландах неизвестный устроил стрельбу в трамвае.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы в Эфиопии погибли пять человек.