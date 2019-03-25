У Китаї невідомий влаштував стрілянину, п’ятеро загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Китаї невідомий влаштував стрілянину, внаслідок чого загинули п’ятеро людей. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
Бюро громадської безпеки округу Кайлу (район Внутрішньої Монголії в Китаї), повідомило, що невідомий застрелив п'ятеро людей, після чого його затримала поліція.
Про інших постраждалих бюро не повідомляло.
За даними видання, злочини з використанням зброї рідко зустрічаються в Китаї, де володіння вогнепальною зброєю майже повністю заборонено. Проте, зброю можна придбати на чорному ринку через онлайн-дилерів.
Лише у 2014 році були введені положення, які передбачають, що співробітники поліції можуть носити зброю. До цього китайська поліція була беззбройною.
Нагадаємо, у Нідерландах невідомий влаштував стрілянину в травмаї.
Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини в Ефіопії загинули п’ятеро людей.