В Китае автомобиль въехал в толпу, семеро погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Семь человек погибли и семь получили ранения в Китае после того, как в толпу въехал автомобиль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.
Инцидент произошел в четверг в городе Цзаоян в провинции Хубэй на востоке центральной части Китая.
По сообщениям местных СМИ, семь человек погибли и семь получили ранения.
Полиция застрелила водителя, сообщает государственная телекомпания CCTV. Человек намеренно въехал в толпу, говорится в сообщениях.
Полиция описала нападавшего как мужчину 40 лет, у которого в машине были ножи, и он намеревался "нанести серьезный ущерб".
Пострадавших доставили в больницу.