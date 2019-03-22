У Китаї автомобіль в'їхав у натовп, семеро загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Семеро людей загинули і сім отримали поранення у Китаї після того, як у натовп в'їхав автомобіль. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.
Інцидент стався у четвер в місті Цзаоян у провінції Хубей на сході центральної частини Китаю.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, семеро людей загинули і сім отримали поранення.
Поліція застрелила водія, повідомляє державна телекомпанія CCTV. Людина навмисно в'їхала у натовп, йдеться в повідомленнях.
Поліція описала нападника як чоловіка 40 років, у якого в машині були ножі, і він мав намір "завдати серйозної шкоди".
Постраждалих доставили в лікарню.