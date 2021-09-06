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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 128806 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 120663 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 118217 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Эксклюзив
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В Китае автомобиль упал с обрыва: погибли 12 человек

В Китае автомобиль упал с обрыва: погибли 12 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Вчера, 5 сентября, в китайской восточной провинции Аньхой со скалы упал пикап с 14 пассажирами. Об этом сообщает УНН по данным китайской газеты China Daily.

Детали

В результате аварии 11 пассажиров погибли до прибытия спасателей. Еще один умер позже в селе Лонгван. Двум людям удалось выжить, их госпитализировали с травмами, не представляющими опасности для жизни.

В газете отметили, что большинство из погибших были сотрудниками местной чайной фермы.

На место ДТП прибыла группа экстренного реагирования и органов общественной безопасности во главе с заместителем губернатора. Чиновники, в том числе губернатор провинции призвали соответствующие государственные органы позаботиться о раненых и расследовать причину аварии.

Напомним

Недавно в Перу по меньшей мере 29 человек погибли, а несколько получили ранения в результате падения пассажирского автобуса в овраг.

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