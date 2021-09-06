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У Китаї автомобіль впав з обриву: загинуло 12 людей

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Учора, 5 вересня, в китайській східній провінції Аньхой зі скелі впав пікап із 14 пасажирами. Про це повідомляє УНН за даними китайської газети China Daily.

Деталі

Унаслідок аварії 11 пасажирів загинули до прибуття рятувальників. Ще один помер згодом у селі Лонгван. Двом людям вдалося вижити, їх госпіталізували з травмами, що не представляють небезпеку для життя. 

У газеті зазначили, що більшість із загиблих були працівниками місцевої чайної ферми.

На місце ДТП прибула група екстреного реагування та органів громадської безпеки на чолі із заступником губернатора. Посадові особи, у тому числі губернатор провінції закликали відповідні державні органи подбати про поранених і розслідувати причину аварії.

Нагадаємо

Нещодавно у Перу щонайменше 29 людей загинули, а кілька дістали поранення унаслідок падіння пасажирського автобуса в яр.

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