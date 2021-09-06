У Китаї автомобіль впав з обриву: загинуло 12 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Учора, 5 вересня, в китайській східній провінції Аньхой зі скелі впав пікап із 14 пасажирами. Про це повідомляє УНН за даними китайської газети China Daily.
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Унаслідок аварії 11 пасажирів загинули до прибуття рятувальників. Ще один помер згодом у селі Лонгван. Двом людям вдалося вижити, їх госпіталізували з травмами, що не представляють небезпеку для життя.
У газеті зазначили, що більшість із загиблих були працівниками місцевої чайної ферми.
На місце ДТП прибула група екстреного реагування та органів громадської безпеки на чолі із заступником губернатора. Посадові особи, у тому числі губернатор провінції закликали відповідні державні органи подбати про поранених і розслідувати причину аварії.
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