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У Перу автобус впав у яр: загинули майже 30 осіб

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Щонайменше 29 людей загинули, а декілька отримали поранення рано у вівторок після того, як пасажирський автобус впав у яр у центрі Перу. Про це пише УНН з посиланням на El Peruano.

Деталі

Зазначають, що водій автобуса не впорався з керуванням і врізався у схил гори, після цього занурився близько на 100 метрів до берегів річки Рімак.

У поліції повідомили, що проводять розслідування, щоб встановити причини аварії.

За даними Нагляду за сухопутними перевезеннями пасажирів, вантажів та товарів, дані геолокації показували, що “транспортний засіб, що впав, рухався із перевищенням швидкості”.

Влада закрила місце для руху автомобілів, оскільки постраждалих евакуювали до найближчих лікарень.

Нагадаємо

Щонайменше 15 людей загинули, троє постраждали в результаті падіння з обриву автобуса на півдні Перу.

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