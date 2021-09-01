В Перу автобус упал в овраг: погибли около 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. По меньшей мере 29 человек погибли, а несколько получили ранения рано во вторник после того, как пассажирский автобус упал в овраг в центре Перу. Об этом пишет УНН со ссылкой на El Peruano.
Детали
Отмечают, что водитель автобуса не справился с управлением и врезался в склон горы, после этого погрузился примерно на 100 метров к берегам реки Римак.
В полиции сообщили, что проводят расследование, чтобы установить причины аварии.
По данным надзору за сухопутными перевозками пассажиров, грузов и товаров, данные геолокации показывали, что “транспортное средство, упал, двигался с превышением скорости”.
Власти закрыли место для движения автомобилей, поскольку пострадавших эвакуировали в ближайшие больницы.
Напомним
По меньшей мере 15 человек погибли, трое пострадали в результате падения с обрыва автобуса на юге Перу.