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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В Перу автобус упал в овраг: погибли около 30 человек

В Перу автобус упал в овраг: погибли около 30 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. По меньшей мере 29 человек погибли, а несколько получили ранения рано во вторник после того, как пассажирский автобус упал в овраг в центре Перу. Об этом пишет УНН со ссылкой на El Peruano.

Детали

Отмечают, что водитель автобуса не справился с управлением и врезался в склон горы, после этого погрузился примерно на 100 метров к берегам реки Римак.

В полиции сообщили, что проводят расследование, чтобы установить причины аварии.

По данным надзору за сухопутными перевозками пассажиров, грузов и товаров, данные геолокации показывали, что “транспортное средство, упал, двигался с превышением скорости”.

Власти закрыли место для движения автомобилей, поскольку пострадавших эвакуировали в ближайшие больницы.

Напомним

По меньшей мере 15 человек погибли, трое пострадали в результате падения с обрыва автобуса на юге Перу.

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