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17 березня, 18:58 • 127959 перегляди

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Щонайменше 15 людей загинули в ДТП з автобусом в Перу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Щонайменше 15 людей загинули, троє постраждали в результаті падіння з обриву автобуса на півдні Перу. Про це повідомило в п'ятницю державне інформаційне агентство Andina з посиланням на місцеву поліцію, передає УНН.

Деталі

Згідно з його інформацією, трагедія сталася в п'ятницю о 12:30 за місцевим часом (19:30 за часом Києва) на кордоні департаментів Куско і Апуримак. Автобус перевозив робітників австралійської гірничодобувної компанії MMG і впав у прірву.

На місце події виїхали співробітники правоохоронних органів.

Наразі невідомо, чи були серед постраждалих громадяни інших країн, зокрема України.

Нагадаємо

На Львівщині внаслідок ДТП загорілася автівка, внаслідок чого загинули 3 особи, серед яких були діти.

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