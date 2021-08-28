Щонайменше 15 людей загинули в ДТП з автобусом в Перу

Деталі

Згідно з його інформацією, трагедія сталася в п'ятницю о 12:30 за місцевим часом (19:30 за часом Києва) на кордоні департаментів Куско і Апуримак. Автобус перевозив робітників австралійської гірничодобувної компанії MMG і впав у прірву.

На місце події виїхали співробітники правоохоронних органів.

Наразі невідомо, чи були серед постраждалих громадяни інших країн, зокрема України.

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На Львівщині внаслідок ДТП загорілася автівка, внаслідок чого загинули 3 особи, серед яких були діти.