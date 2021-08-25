На Львівщині внаслідок ДТП загорілася автівка: загинули 3 особи, серед них - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У с. Попелі Дрогобицького району на автодорозі Т-14-15 “Мостиська-Самбір-Борислав” сталося зіткнення двох легкових автомобілів з подальшим загоранням одного. Про це інформують у ДСНС, пише УНН.
Деталі
Аварія сталася 24 серпня, близько 23:00.
Внаслідок ДТП загинуло 3 особи (з них 1 дитина, 2005 р.н.) та травмовано 6 осіб (з них 1 дитина, 2004 р.н.), яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні.
До гасіння та деблокування залучалося 12 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо
Автівка зіткнулася з іншою і загорілася на трасі у Запорізькій області, загинули четверо людей, двоє з яких - діти.