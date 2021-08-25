На Львівщині внаслідок ДТП загорілася автівка: загинули 3 особи, серед них - діти

Деталі

Аварія сталася 24 серпня, близько 23:00.

Внаслідок ДТП загинуло 3 особи (з них 1 дитина, 2005 р.н.) та травмовано 6 осіб (з них 1 дитина, 2004 р.н.), яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні.

До гасіння та деблокування залучалося 12 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо

Автівка зіткнулася з іншою і загорілася на трасі у Запорізькій області, загинули четверо людей, двоє з яких - діти.