На Львівщині внаслідок ДТП загорілася автівка: загинули 3 особи, серед них - діти

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17 березня, 19:38 • 105289 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 137881 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 164681 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 161636 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 182365 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 151213 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159596 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221968 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. У с. Попелі Дрогобицького району на автодорозі Т-14-15 “Мостиська-Самбір-Борислав” сталося зіткнення двох легкових автомобілів з подальшим загоранням одного. Про це інформують у ДСНС, пише УНН.

Деталі

Аварія сталася 24 серпня, близько 23:00.

Внаслідок ДТП загинуло 3 особи (з них 1 дитина, 2005 р.н.) та травмовано 6 осіб (з них 1 дитина, 2004 р.н.), яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні.

До гасіння та деблокування залучалося 12 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо

Автівка зіткнулася з іншою і загорілася на трасі у Запорізькій області, загинули четверо людей, двоє з яких - діти.

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