Моторошна ДТП на Запоріжжі: загинули двоє дорослих і двоє малих дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Автівка зіткнулася з іншою і загорілася на трасі у Запорізькій області, загинули четверо людей, двоє з яких - діти. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
Деталі
ДТП сталася 20 серпня о 3:58 між селами Високе та Радісне, приблизно за 90 км на південь від Запоріжжя.
На автодорозі М-18 "Харків-Сімферополь" зіткнулися два легкових автомобілі. Після цього одна з автівок загорілася.
"Внаслідок ДТП загинуло 4 особи, з них 2 дітей (вік до 8 років), та травмовано 2 особи, яких в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні", - повідомили у ДСНС.
Доповнення
Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-липні в Україні сталося 102 977 ДТП, що на 18,5% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 12 994 ДТП – з травмованими (-5,18%), у яких загинуло 1575 людей (-11,1%) та 16 017 людей отримали травми (-6,2%).