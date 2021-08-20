Моторошна ДТП на Запоріжжі: загинули двоє дорослих і двоє малих дітей

Деталі

ДТП сталася 20 серпня о 3:58 між селами Високе та Радісне, приблизно за 90 км на південь від Запоріжжя.

На автодорозі М-18 "Харків-Сімферополь" зіткнулися два легкових автомобілі. Після цього одна з автівок загорілася.

"Внаслідок ДТП загинуло 4 особи, з них 2 дітей (вік до 8 років), та травмовано 2 особи, яких в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні", - повідомили у ДСНС.

Доповнення

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-липні в Україні сталося 102 977 ДТП, що на 18,5% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 12 994 ДТП – з травмованими (-5,18%), у яких загинуло 1575 людей (-11,1%) та 16 017 людей отримали травми (-6,2%).