Жуткое ДТП на Запорожье: погибли двое взрослых и двое маленьких детей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Автомобиль столкнулся с другим и загорелся на трассе в Запорожской области, погибли четыре человека, двое из которых - дети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
Детали
ДТП произошло 20 августа в 3:58 между селами Высокое и Радостное, примерно в 90 км к югу от Запорожья.
На автодороге М-18 "Харьков-Симферополь" столкнулись два легковых автомобиля. После этого одна из машин загорелась.
"В результате ДТП погибли 4 человека, из них 2 детей (возраст до 8 лет), и травмированы 2 человека, которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу", - сообщили в ГСЧС.
Дополнение
Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-июле в Украине произошло 102 977 ДТП, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 12 994 ДТП - с травмированными (-5,18%), в которых погибло 1575 человек (-11,1%) и 16 017 человек получили травмы (-6,2%).