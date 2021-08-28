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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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По меньшей мере 15 человек погибли в ДТП с автобусом в Перу

По меньшей мере 15 человек погибли в ДТП с автобусом в Перу

Киев  •  УНН

 • 13600 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. По меньшей мере 15 человек погибли, трое пострадали в результате падения с обрыва автобуса на юге Перу. Об этом сообщил в пятницу государственное информационное агентство Andina со ссылкой на местную полицию, передает УНН.

Детали

Согласно его информации, трагедия произошла в пятницу в 12:30 по местному времени (19:30 по времени Киева) на границе департаментов Куско и Апуримак. Автобус перевозил рабочих австралийской горнодобывающей компании MMG и упал в пропасть.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

Пока неизвестно, были ли среди пострадавших граждане других стран, в частности Украины.

Напомним

На Львовщине в результате ДТП загорелась машина, в результате чего погибли 3 человека, среди которых были дети.

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