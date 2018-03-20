В Кишиневе произошел взрыв, есть погибшие

Информации о взрыве пока очень мало. По предварительной информации в магазине взорвалась граната. Два человека в результате взрыва погибли (одна из них продавщица магазина), а еще двое - получили ранения. Вероятно гранату бросил один из посетителей магазина.

На месте взрыва работают спасатели и правоохранители.