У Кишиневі стався вибух, є загиблі

Інформації про вибух наразі дуже мало. За попередньою інформацію в магазині вибухнула граната. Двоє людей в результаті вибуху загинули (одна з них продавщиця магазину), а ще двоє – отримали поранення. Ймовірно гранату кинув один з відвідувачів магазину.

На місці вибуху працюють рятувальники та правоохоронці.