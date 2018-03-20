У Кишиневі стався вибух, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Двоє людей загинули під час вибуху гранати в магазині у столиці Молдови Кишиневі, повідомляє УНН з посиланням на publika.md.
Інформації про вибух наразі дуже мало. За попередньою інформацію в магазині вибухнула граната. Двоє людей в результаті вибуху загинули (одна з них продавщиця магазину), а ще двоє – отримали поранення. Ймовірно гранату кинув один з відвідувачів магазину.
На місці вибуху працюють рятувальники та правоохоронці.