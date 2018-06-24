В Кишиневе протесты из-за аннулированых результатов выборов мэра
Киев • УНН
КИШЕНЕВ-КИЕВ. 24 июня. УНН. В Кишиневе у здания мэрии началась акция протеста против решения суда об отмене результатов выборов мера. Организаторы протеста - партии "Платформа Достоинство и правда", "Действие и солидарность", Либерально-демократическая партия, представители гражданского общества. Движение в центре столицы перекрыто. Несколько сотен полицейских следят за общественным порядком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NewsMaker.
На сцену перед мэрией вышли победитель выборов Андрей Нэстасе и оппозиционерка Майя Санду. Протестующие встретили их аплодисментами.
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21 июня около сотни жителей Кишинева также вышли на протест в связи с недавним решением суда, в котором выборы мэра Кишинева, состоявшихся 3 июня, признаны нелегитимными.
Как сообщал УНН, суд Кишинева признал результаты выборов мэра столицы нелегитимными.
Напомним, 3 июня, в Кишиневе прошел второй тур выборов призрак столицы, согласно результатам, мэром города стал Андрей Нэстасе.