В Кишиневе протесты из-за аннулированых результатов выборов мэра

На сцену перед мэрией вышли победитель выборов Андрей Нэстасе и оппозиционерка Майя Санду. Протестующие встретили их аплодисментами.



Граждане скандируют: "Плахотнюк - твой дом - тюрьма!", "Воры!"



21 июня около сотни жителей Кишинева также вышли на протест в связи с недавним решением суда, в котором выборы мэра Кишинева, состоявшихся 3 июня, признаны нелегитимными.



Как сообщал УНН, суд Кишинева признал результаты выборов мэра столицы нелегитимными.



Напомним, 3 июня, в Кишиневе прошел второй тур выборов призрак столицы, согласно результатам, мэром города стал Андрей Нэстасе.