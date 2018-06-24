У Кишиневі протести через анульовані результати виборів мера
Київ • УНН
КИШЕНІВ-КИЇВ. 24 червня. УНН. У Кишиневі біля будівлі мерії розпочалася акція протесту проти рішення суду про скасування результатів виборів мера. Організатори протесту - партії "Платформа Гідність і правда", "Дія і солідарність", Ліберально-демократична партія, представники громадянського суспільства. Рух в центрі столиці перекрито. Кілька сотень поліцейських стежать за громадським порядком. Про це повідомляє УНН з посиланням на NewsMaker.
На сцену перед мерією вийшли переможець виборів Андрій Нестасе і опозиціонерка Майя Санду. Протестувальники зустріли їх оплесками.
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21 червня близько сотні жителів Кишинева також вийшли на протест у зв'язку з недавнім рішенням суду, в якому вибори мера Кишинева, що відбулись 3 червня, визнані нелегітимними.
Як повідомляв УНН, суд Кишинева визнав результати виборів мера столиці нелегітимними.
Нагадаємо, 3 червня, в Кишиневі пройшов другий тур виборів примара столиці, згідно з результатами, мером міста став Андрій Нестасе.