У Кишиневі протести через анульовані результати виборів мера

На сцену перед мерією вийшли переможець виборів Андрій Нестасе і опозиціонерка Майя Санду. Протестувальники зустріли їх оплесками.



Громадяни скандують: "Плахотнюк - твій дім - тюрма!", "Злодії!"



21 червня близько сотні жителів Кишинева також вийшли на протест у зв'язку з недавнім рішенням суду, в якому вибори мера Кишинева, що відбулись 3 червня, визнані нелегітимними.



Як повідомляв УНН, суд Кишинева визнав результати виборів мера столиці нелегітимними.



Нагадаємо, 3 червня, в Кишиневі пройшов другий тур виборів примара столиці, згідно з результатами, мером міста став Андрій Нестасе.