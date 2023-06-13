В Кировоградской области ввели "режим тишины" во время воздушных тревог - ОВА

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"Совет обороны Кировоградской области принял решение о соблюдении "режима тишины" во время воздушной тревоги! Обращаю внимание субъектов хозяйствования всех форм собственности - до отбоя тревоги запрещена эксплуатация сельскохозяйственной техники, производственных установок, машин, агрегатов…”, - написал Райкович в Telegram.

Дополнение

В Кривом Роге армия рф в ночь на 13 июня попала в жилую пятиэтажку и другие объекты. В результате ракетного удара российских войск погибли 11 человек, 28 раненых. Поисково-спасательная операция возле пятиэтажки завершена. Продолжается разбор конструкций.