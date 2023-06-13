У Кіровоградській області запровадили "режим тиші" під час повітряних тривог - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У Кіровоградській області після ракетної атаки рф на Кривий Ріг запроваджують "режим тиші" під час повітряних тривог. Про це повідомляє УНН із посиланням на голову Кіровоградської ОДА Андрія Райковича.
Цитата
"Рада оборони Кіровоградської області прийняла рішення про дотримання «режиму тиші» під час повітряної тривоги! Звертаю увагу суб’єктів господарювання усіх форм власності - до відбою тривоги заборонено експлуатацію сільськогосподарської техніки, виробничих установок, машин, агрегатів…”, - написав Райкович у Telegram.
Доповнення
У Кривому Розі армія рф у ніч на 13 червня поцілила в житлову пʼятиповерхівку та інші об'єкти. Внаслідок ракетного удару російських військ загинули 11 людей, 28 поранених. Пошуково-рятувальна операція біля пʼятиповерхівки завершена. Триває розбір конструкцій.