В Кировоградской области от удара молнии загорелось здание РГА
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 июня. УНН. Сегодня в Кировоградской области от удара молнии загорелось здание РГА. Об этом сообщили в преc-службе УГСЧС в облаcтях.
По информации спасателей, в 18:10, в оперативно-координационный центр Управления поступило сообщение о пожаре админздания на ул. Героев Украины в г. Благовещенское.
По прибытию установлено, что горит около 300 кв. м кровли здания. К ликвидации пожара привлечены 6 ед. техники, 25 спасателей.
Травмированных и погибших не обнаружено. Сейчас работы по ликвидации пожара продолжаются.
Напомним, из-за попадания молнии загорелась крыша дома культуры в Житомирской области.