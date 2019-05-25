Будинок культури загорівся через блискавку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Через влучення блискавки загорівся дах будинку культури у Житомирській області. Про це УНН повідомили у прес-службі управління ДСНС України в області.
Повідомлення про загоряння даху будинку культури в селі Криве Попільнянського району рятувальники отримали 24 травня о 18:10.
На місці було встановлено, що горіло дерев’яне риштування перекриття під металевою покрівлею. Приміщення, над яким сталося загоряння, використовувалося для проведення богослужінь.
О 19:00 пожежу локалізовано та о 19:06 – ліквідовано. Рятувальникам вдалося запобігти розповсюдженню горіння по всій площі даху та в середину приміщень. Вогнем знищено лише 4 кв. м перекриття.
"Попередня причина пожежі – розряд блискавки. Зі слів місцевого мешканця, який і зателефонував до служби порятунку, він побачив, як в покрівлю вдарила блискавка, після чого й почалося загоряння", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, блискавка влучила у будинок поліцейського, будівля згоріла.