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Дом культуры загорелся из-за молнии

Дом культуры загорелся из-за молнии

Киев  •  УНН

 • 12913 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Из-за попадания молнии загорелась крыша дома культуры в Житомирской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС Украины в области.

Сообщение о возгорании крыши дома культуры в селе Кривое Попильнянского района спасатели получили 24 мая в 18:10.

На месте было установлено, что горели деревянные леса перекрытия под металлической кровлей. Помещение, над которым произошло возгорание, использовалось для проведения богослужений.

В 19:00 пожар локализован и в 19:06 - ликвидирован. Спасателям удалось предотвратить распространение горения по всей площади крыши и внутрь помещений. Огнем уничтожено лишь 4 кв. м перекрытия.

"Предварительная причина пожара - разряд молнии. По словам местного жителя, который и позвонил в службу спасения, он увидел, как в кровлю ударила молния, после чего и началось возгорание", - сообщили в ведомстве.

Напомним, молния попала в дом полицейского, здание сгорело.

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