Блискавка влучила у будинок поліцейського, будівля згоріла
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У Рівненській області блискавка влучила у житловий будинок поліцейського, внаслідок чого будівля повністю згоріла. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар патрульної поліції області Оксана Юрченко, передає УНН.
"Через блискавку, яка влучила в дім у Здолбунові, де проживала велика родина Макса (патрульний - ред.), без даха над головою залишилось 7 осіб. Можна тільки уявити, скільки коштує відбудувати дім з нуля. Богу дякувати, всі живі", - написала Юрченко.
Вона зазначила, що в будинку правоохоронця все згоріло вщент, не залишилось нічого з речей.
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Нагадаємо, на Тернопільщині кульова блискавка під час грози через систему вентиляції залетіла в літню кухню і вибухнула. У будинку під час вибуху знаходилися 7 осіб.