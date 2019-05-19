На Тернопільщині кульова блискавка залетіла через вентиляцію і підірвала житловий будинок

КИЇВ. 19 травня. УНН. Нещасний випадок трапився у суботу близько 17:00 у селі Джурин Чортківського району на Тернопільщіні. Кульова блискавка під час грози через систему вентиляції залетіла в літню кухню і вибухнула. У будинку під час вибуху знаходилися 7 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Тернопільскій області.