На Тернопільщині кульова блискавка залетіла через вентиляцію і підірвала житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Нещасний випадок трапився у суботу близько 17:00 у селі Джурин Чортківського району на Тернопільщіні. Кульова блискавка під час грози через систему вентиляції залетіла в літню кухню і вибухнула. У будинку під час вибуху знаходилися 7 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Тернопільскій області.
Внаслідок вибуху значних пошкоджень зазнала підвісна стеля, вона обвалилася. На щастя, вибух не спричинив пожежі.
На момент інциденту всередині будівлі перебувало двоє дорослих та п’ятеро дітей, серед них двоє сусідських. Усіх доправили до лікарні. Після огляду медиків їх відпустили додому.
Нагадаємо, Укргідрометцентр спростував інформацію щодо можливого “нашестя” кульових блискавок у деяких регіонах України у 2018 році.