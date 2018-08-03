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Укргідрометцентр спростував інформацію про “нашестя” кульових блискавок в Україні

Укргідрометцентр спростував інформацію про “нашестя” кульових блискавок в Україні

Київ • УНН

 • 33697 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Укргідрометцентр спростував інформацію щодо можливого “нашестя” кульових блискавок у деяких регіонах України цього місяця. Про це УНН повідомили у відомстві.

Так, в українських ЗМІ з’явилась інформація про те, що у першій половині серпня кульові блискавки можуть накрити східні і південні регіони України. При цьому небезпечне явище пов’язують з певними змінами в атмосфері. У зоні ризику, за повідомленням ЗМІ, можуть виявитися Запоріжжя, Одещина, Миколаївщина та Херсонщина, а також Донбас.

Зі свого боку УНН в Укргідрометцентрі повідомили, що насправді кульові блискавки — явище надзвичайно рідкісне, і спрогнозувати їх появу неможливо.

“Це явище настільки рідкісне, що 99% людей за все життя кульову блискавку не бачили. Тільки у 2010 році більшість вчених визнало, що якесь таке явище існує. Тому що раніше воно не було фактично зафіксовано. Це дуже рідкісне явище і яким чином його появу прогнозують — взагалі незрозуміло”, — підкреслили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, двоє жінок в Івано-Франківській області отримали травми через удар блискавки.

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