Укргидрометцентр опроверг информацию о "нашествии" шаровых молний в Украине

Так, в украинских СМИ появилась информация о том, что в первой половине августа шаровые молнии могут накрыть восточные и южные регионы Украины. При этом опасное явление связывают с определенными изменениями в атмосфере. В зоне риска, по сообщению СМИ, могут оказаться Запорожье, Одесская, Николаевская и Херсонская области, а также Донбасс.

Со своей стороны УНН в Укргидрометцентре сообщили, что на самом деле шаровые молнии - явление чрезвычайно редкое, и спрогнозировать их появление невозможно.

"Это явление настолько редкое, что 99% людей за всю жизнь шаровые молнии не видели. Только в 2010 году большинство ученых признало, что какое-то такое явление существует. Потому что раньше оно не было фактически зафиксировано. Это очень редкое явление и каким образом его появление прогнозируют - вообще непонятно", - подчеркнули в Укргидрометцентре.

Напомним, две женщины в Ивано-Франковской области получили травмы из-за удара молнии.