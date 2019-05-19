В Тернопольской области шаровая молния залетела через вентиляцию и взорвала жилой дом

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 44321 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 66592 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 83206 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 95956 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123392 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111743 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137861 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144659 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130146 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Тернопольской области шаровая молния залетела через вентиляцию и взорвала жилой дом

В Тернопольской области шаровая молния залетела через вентиляцию и взорвала жилой дом

Киев  •  УНН

 • 50141 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Несчастный случай произошел в субботу около 17:00 в селе Джурин Чертковского района в Тернопольской области. Шаровая молния во время грозы через систему вентиляции залетела в летнюю кухню и взорвалась. В доме во время взрыва находились 7 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ЧП в Тернопольской области.

В результате взрыва значительные повреждения получил подвесной потолок, он обвалился. К счастью, взрыв не вызвал пожара.

На момент инцидента внутри здания находилось двое взрослых и пятеро детей, среди них двое соседских. Всех доставили в больницу. После осмотра медиков их отпустили домой.

Напомним, Укргидрометцентр опроверг информацию о возможном "нашествие" шаровых молний в некоторых регионах Украины в 2018 году.

Украинские Национальные Новости

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