Молния попала в дом полицейского, здание сгорело
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В Ровенской области молния попала в жилой дом полицейского, в результате чего здание полностью сгорело. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь патрульной полиции области Оксана Юрченко, передает УНН.
"Из-за молнии, которая попала в дом в Здолбунове, где проживала большая семья Макса (патрульний - ред.), без кровли над головой осталось 7 человек. Можно только представить, сколько стоит восстановить дом с нуля. Слава Богу, все живы", - написала Юрченко.
Она отметила, что в доме правоохранителя все сгорело дотла, не оставалось ничего из вещей.
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Напомним, в Тернопольской области шаровая молния во время грозы через систему вентиляции залетела в летнюю кухню и взорвалась. В доме во время взрыва находились 7 человек.