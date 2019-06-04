У Кіровоградській області від удару блискавки загорілась будівля РДА
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 червня. УНН. Сьогодні у Кіровоградській області від удару блискавки загорілась будівля РДА. Про це поінформували в преc-cлужбі УДСНС в облаcті.
За інформацією рятувальників, о 18:10, до оперативно-координаційного центру Управління надійшло повідомлення про пожежу адмінбудівлі на вул. Героїв України у м. Благовіщенське.
По прибуттю встановлено, що горить близько 300 кв. м покрівлі будівлі. До ліквідації пожежі залучено 6 од. техніки, 25 рятувальників.
Травмованих та загиблих не виявлено. Наразі роботи щодо ліквідації пожежі тривають.
Нагадаємо, через влучення блискавки загорівся дах будинку культури у Житомирській області.