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У Кіровоградській області від удару блискавки загорілась будівля РДА

У Кіровоградській області від удару блискавки загорілась будівля РДА

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 червня. УНН. Сьогодні у Кіровоградській області від удару блискавки загорілась будівля РДА. Про це поінформували в преc-cлужбі УДСНС в облаcті.

За інформацією рятувальників, о 18:10, до оперативно-координаційного центру Управління надійшло повідомлення про пожежу адмінбудівлі на вул. Героїв України у м. Благовіщенське.

По прибуттю встановлено, що горить близько 300 кв. м покрівлі будівлі. До ліквідації пожежі залучено 6 од. техніки, 25  рятувальників.

Травмованих та загиблих не виявлено. Наразі роботи щодо ліквідації пожежі тривають.

Нагадаємо, через влучення блискавки загорівся дах будинку культури у Житомирській області.

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