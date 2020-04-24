В Кировоградской области 12 медработников выздоровели от коронавируса
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 апреля. УНН. По состоянию на 24 апреля, от коронавируса в Кировоградской области выздоровели 12 медицинских работников. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель ОГА Андрей Балонь, пишет УНН.
“Непосредственно вчера негативные результаты ПЦР-теста зафиксировали у одной медработницы онкодиспансера и одного медработника центра репродуктивного здоровья”, — говорится в сообщении.
Добавим, по состоянию на 24 апреля в области лабораторным методом подтвердили 283 случая заболевания коронавирусом.
Непосредственно за минувшие сутки методом ПЦР-реакции зарегистрировали 25 новых случаев заболевания COVID-19.