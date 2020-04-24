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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 10562 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 15835 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 25182 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 55830 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 96116 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104427 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130208 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130060 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Актуальное
В Кировоградской области 12 медработников выздоровели от коронавируса

В Кировоградской области 12 медработников выздоровели от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 14685 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 апреля. УНН. По состоянию на 24 апреля, от коронавируса в Кировоградской области выздоровели 12 медицинских работников. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель ОГА Андрей Балонь, пишет УНН.

“Непосредственно вчера негативные результаты ПЦР-теста зафиксировали у одной медработницы онкодиспансера и одного медработника центра репродуктивного здоровья”, — говорится в сообщении.

Добавим, по состоянию на 24 апреля в области лабораторным методом подтвердили 283 случая заболевания коронавирусом.

Непосредственно за минувшие сутки методом ПЦР-реакции зарегистрировали 25 новых случаев заболевания COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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