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У Кіровоградській області 12 медпрацівників одужали від коронавірусу

У Кіровоградській області 12 медпрацівників одужали від коронавірусу

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 24 квітня. УНН.  Станом на 24 квітня, від коронавірусу на Кіровоградщині одужали 12 медичних працівників. Про це в Telegram-каналі повідомив голова ОДА Андрій Балонь, пише УНН.

“Безпосередньо вчора негативні результати ПЛР-тесту зафіксували в однієї медпрацівниці онкодиспансеру та одного медпрацівника центру репродуктивного здоров’я”, — йдеться в повідомленні.

Додамо, станом на 24 квітня в області лабораторним методом підтвердили 283 випадки захворювання на коронавірус.

Безпосередньо за минулу добу методом ПЛР-реакції зареєстрували 25 нових випадків захворювання на COVID-19.

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