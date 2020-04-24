У Кіровоградській області 12 медпрацівників одужали від коронавірусу
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 24 квітня. УНН. Станом на 24 квітня, від коронавірусу на Кіровоградщині одужали 12 медичних працівників. Про це в Telegram-каналі повідомив голова ОДА Андрій Балонь, пише УНН.
“Безпосередньо вчора негативні результати ПЛР-тесту зафіксували в однієї медпрацівниці онкодиспансеру та одного медпрацівника центру репродуктивного здоров’я”, — йдеться в повідомленні.
Додамо, станом на 24 квітня в області лабораторним методом підтвердили 283 випадки захворювання на коронавірус.
Безпосередньо за минулу добу методом ПЛР-реакції зареєстрували 25 нових випадків захворювання на COVID-19.